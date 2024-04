Exit Manchester City ondanks goal De Bruyne: Real Madrid stoot door na zenuwslopende penaltyreeks

wo 17 april 2024 23:35

Manchester City einde (pen.) 1 3 - 1 4 Real Madrid RMA einde 3 - 3 MCI 12' - Doelpunt - Rodrygo (0 - 1) 38' - Geel - Dani Carvajal 59' - Geel - Jack Grealish 61' - Geel - Joško Gvardiol 72' - Verv. Jack Grealish door Jéremy Doku 76' - Doelpunt - Kevin De Bruyne (1 - 1) 79' - Verv. Toni Kroos door Luka Modric 84' - Verv. Rodrygo door Brahim Díaz 90' - Geel - Rodri 90+4' - Geel - Ferland Mendy 102' - Verv. Vinícius Júnior door Lucas Vázquez 110' - Verv. Dani Carvajal door Éder Militão 112' - Verv. Kevin De Bruyne door Mateo Kovacic 112' - Verv. Manuel Akanji door John Stones UEFA Champions League - speeldag 2 - 17/04/24 - 21:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 12' Rodrygo 0 - 1 Rodrygo 12' 76' Kevin De Bruyne 76' Kevin De Bruyne 1 - 1

Manchester City zal zichzelf niet opvolgen in de Champions League. Kevin De Bruyne behoedde de Engelse topfavoriet eerst nog voor een exit tegen Real Madrid door in minuut 76 de levensbelangrijke gelijkmaker te scoren, maar nadien vond City (ook in de verlengingen) geen tweede treffer. In de strafschoppenreeks toonde Real zich dodelijk efficiënt.



Manchester City - Real Madrid in een notendop:

Sleutelmoment: Enkele minuten na zijn gelijkmaker krijgt De Bruyne op aangeven van Akanji een uitgelezen kans om City op voorsprong te brengen en een Real dat op kraken staat definitief uit te tellen. De Rode Duivel laat de kans liggen, Real overleeft.





Rodrygo bezorgt Real perfecte start

De heenwedstrijd in Bernabéu leverde een zinderend spektakelstuk en na een onwaarschijnlijke rollercoaster een 3-3-gelijkspel op. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen voor de nieuwe clash tussen Real Madrid en Manchester City, maar beide teams begonnen aan een slakkengangetje aan de wedstrijd.



Toch kwam er uit het niks een vroege openingsgoal, ingeleid door een heerlijke actie van Bellingham. Op aangeven van Vinicius mikte Rodrygo eerst nog van dichtbij op Ederson, maar in de herneming was het wél raak.



City, dit keer wel met een fitte De Bruyne in de basis, moest aan de bak. Haaland kwam dicht bij de 1-1: zijn kopbal strandde op de lat en Bernardo Silva was te verrast om de herneming in doel te werken.



De thuisploeg voerde de druk stelselmatig op, zonder Real echt in de problemen te brengen. De Bruyne probeerde het te forceren, maar zowel bij zijn voorzetten als afstandsschoten was Real-doelman Lunin telkens de spelbreker. Bovendien bleef het voor City opletten voor de vlijmscherpe counters van Real, met Vinicius telkens in een hoofdrol.



Doku en De Bruyne doen het voor City

City zette zijn jacht op de gelijkmaker onverdroten voort na de rust, Lunin moest al meteen aan de bak op een volley van Grealish. Nacho stak de thuisploeg bijna een handje toe. Met Haaland in zijn rug dribbelde hij zijn eigen doelman, maar hij kon de bal nog net voor de doellijn in corner werken.



Real raakte niet onder de druk uit en de gelijkmaker hing in de lucht, maar de bezoekers hielden wel stand. Vanuit een scherpe hoek mikte Grealish de bal door de benen van Carvajal, maar niet voorbij Lunin.



Twintig minuten voor het einde gooide Guardiola Doku in de strijd en dat bleek een gouden zet. Met zijn typische versnelling haalde de invaller de achterlijn en zijn voorzet werd door Rüdiger ongelukkig weggewerkt, pal in de voeten van De Bruyne. Die joeg de bal van dichtbij hoog in doel: 1-1, dankzij een 100 procent Belgische goal.



De Bruyne had de smaak te pakken. Een knap afstandsschot ging rakelings over en tien minuten voor het einde kreeg hij een uitgelezen kans op de 2-1. Na alweer knap voorbereidend werk van Doku kon De Bruyne van dichtbij uithalen op een voorzet van Akanji, maar hij mikte over.

