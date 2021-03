Dopingarts Fuentes spreekt voor het eerst sinds lang (maar zegt erg weinig)

Eufemiano Fuentes was zo'n 15 jaar geleden de spin in het uitgebreide dopingweb dat speurders in de zaak-Puerto probeerden te ontrafelen. Die zaak draaide vooral om wielrenners, maar toen al was duidelijk dat de tentakels van Fuentes veel verder reikten.

In het tv-programma "Lo de Evole" zou Fuentes na al die jaren eindelijk een boekje opendoen, maar wie zijn beste Spaans had opgeblonken om tal van onthullingen te horen, kwam bedrogen uit.

Fuentes gaf wel toe dat hij in 1992 Fermin Cacho medisch begeleidde. De Spanjaard veroverde op de Olympische Spelen van Barcelona goud op de 1.500 meter.

"Ik gaf hem alles wat er toen voorradig was: producten om het melkzuur te verlagen, om het bloedplasma te verhogen, testosteron,... Maar het is niet zo dat ik van een ezel een koerspaard heb gemaakt. Cacho was sowieso een uitzonderlijke atleet."

Fuentes werkte nadien ook in het wielrennen en het voetbal, maar daarover bleef hij erg vaag in het interview. Geconfronteerd met een document van El Pais dat suggereerde dat hij een geheime rekening had bij Real Sociedad zei Fuentes: "Ik geef toe dat dat mijn brief is. Ik was niet de dokter van Sociedad, maar je zou kunnen denken dat ik hen wel op een of andere manier geholpen heb."

Fuentes gaf ook toe dat hij enkele keren contact had met Barcelona, maar zonder gevolg. Toen de naam Real Madrid viel, blies hij opnieuw warm en koud. "Op het proces heb ik gezegd dat ik niet voor hen werkte, dus daarom zeg ik nu weer "nee"."