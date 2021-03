Tourorganisatie bevestigt: Bilbao krijgt Le Grand Départ van 2023 toegewezen

Gisteren berichtten verschillende lokale media dat de keuze van ASO voor de Tourstart in 2023 gevallen is op Bilbao. Vandaag werd dat gerucht bevestigd. De Spaanse stad zou al sinds 2016 aan het onderhandelen zijn met de Tourorganisator.

Nu is er een akkoord tussen de twee partijen over de openingsetappe. De laatste keer dat het Tourpeloton in de Noord-Spaanse regio reed dateert al van in 1992. Ook toen vond Le Grand Départ er plaats, met een proloog in de straten van San Sebastian. Miguel Indurain zou er uiteindelijk zegevieren.

Deze zomer start de Tour in het Franse Brest. Oorspronkelijk was Kopenhagen de startplaats, maar door de overlap met het EK voetbal, waarvan Kopenhagen één van de speelsteden is, zal de Tourstart er pas volgend jaar plaatsvinden.