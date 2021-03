Marc Coudron, kandidaat-voorzitter bij de FIH: "Bouwen op het Belgische verhaal"

Komt er met Marc Coudron straks een Belg aan de knoppen bij de FIH? Hij speelde nochtans niet al lang met de ambitie om de uitdager te worden van de Indiër Narinder Batra. "Klopt”, zegt de 51-jarige Coudron. "Door de pandemie heb ik echt wel tijd gehad om na te denken over hoe het eraan toegaat in de FIH. En een paar weken geleden heb ik de beslissing genomen om kandidaat te zijn." "Ik heb Narinder Batra gebeld om hem in te lichten. Ik waardeer hem, maar ik heb andere ideeën over de ontwikkeling van het hockey wereldwijd." "Ik heb al veel positieve reacties gekregen op mijn kandidatuur. Niet alleen vanuit België, dat is logisch, maar ook vanuit een aantal grote hockeylanden.”



Andere visie

De huidige voorzitter Narinder Batra is een duizendpoot. Hij is voorzitter van het Indisch Olympisch Comité, lid van het IOC en leidt dus ook de Indische hockeyfederatie. “De beste 10 landen in het hockey zijn erg belangrijk, maar het zijn maar 10 van de bijna 140 aangesloten landen. En daar moet meer aandacht aan besteed worden“, zegt Coudron. “Ik wil een beetje bouwen op het Belgische verhaal dat ook van klein naar groter en groot evolueerde. Een land dat op plaats 40 of 60 staat, moet ook kansen krijgen om te evolueren." "Waarom zou Peru of Namibië geen ambitie mogen hebben en kansen krijgen om een mooi verhaal te schrijven ? We zijn tenslotte in België ook in een paar jaar van 60 naar meer dan 100 clubs gegaan en van 17.000 naar 53.000 leden." "Zo'n evolutie moet ook wereldwijd kunnen gebeuren. De toplanden moeten de andere landen meetrekken naar meer clubs, meer coaches, betere structuur en infrastructuur." "Ik wil ook inzetten op de waarden van het hockey: fair play, teamspirit, integriteit en respect zijn de basiswaarden van het hockey. Dat wil ik wereldwijd nog verder zien doordringen. We gaan hier met de continentale federaties, met rolmodellen, moeten op inzetten.”

Ik wil een beetje bouwen op het Belgische verhaal dat ook van klein naar groter en groot evolueerde. Marc Coudron over zijn kandidatuur bij de FIH

Geld gevraagd

Op papier ziet het plan van Marc Coudron er goed uit, maar om het te verwezenlijken heeft hij veel geld nodig. En dat is er niet. De cijfers kleuren rood, fel rood. Narinder Batra kon de sponsors die hij beloofde niet binnenhalen. Maar er is meer: "De cijfers zijn slecht, maar dat is niet helemaal de fout van de huidige ploeg. Er is zwaar geïnvesteerd in de Hockey Pro League en die zou na een paar jaar terugverdiend moeten worden." "Maar er was de pandemie: geen toeschouwers en tv-rechten hebben niet gebracht wat we verwacht hadden." "Eén van de prioriteiten wordt dus een balans in evenwicht, een gezonde FIH. Zo kunnen we investeren in de toekomst van onze sport, maar ook in bijvoorbeeld parahockey. We willen onze sport inclusief maken."

Red Lions for gold

Marc Coudron kijkt uit naar de Olympische Spelen in Tokio. De Red Lions kunnen er na hun Europese titel en wereldtitel ook de olympische titel pakken. "Onze vrouwen en mannen samen op de Spelen zou fantastisch geweest zijn, maar ik ben een beetje ontgoocheld in de Panthers. Zij hebben nog niet de evolutie gemaakt die we voor ogen hadden." "Maar we hebben alles in handen om tegen 2028 bij de top 4 van de wereld te horen. Er komen schitterende generaties aan. De kwaliteit is er. Nu nog wat werken aan de mentaliteit, maar dat komt in orde." En de Lions? "De filosofie moet zijn: we moeten verbeteren om de nummer 1 te blijven. Ze waren supersterk in het begin van 2020, maar ik heb hun jongste paar wedstrijden gezien en ik vind dat ze nog beter zijn." "Ze werken met Shane McLeod aan alle details om top te zijn. Sport blijft sport, maar de ploeg die ons wil verslaan zal vroeg moeten opstaan.”

De hockeymannen mikken in Tokio op goud.

Vaccinatie

Marc Coudron wil graag dat de Red Lions onbezorgd naar Tokio kunnen toeleven. Maar dat is niet echt zo. Een vaccinatie blijft voorlopig uit: "Het hockey zit natuurlijk in een andere positie dan veel andere sporten. Wij zijn al zeker van onze selectie." "Maar ik besef dat het heel zwaar weegt voor veel sporters die zich nog moeten kwalificeren of die veel moeten reizen. Het wordt superdringend." "Als je weet dat je tot 10 weken na de vaccinatie nog last kunt hebben van de inspuiting, dan kan je niet wachten. Ik ben het helemaal eens met dokter Bellemans van het BOIC of Koen Umans van de Belgian Cats." "We spreken over een paar honderd mensen, atleten en staf: dat is een zeer klein aantal vaccinaties, een minuscuul deeltje van onze bevolking. Een deeltje dat wel voor veel blijdschap en ontspanning kan zorgen tijdens de zomer."