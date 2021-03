(E)3 sterren voor Van Aert en Van der Poel, wie staat een trapje lager?

***

Wout van Aert werd in 2019 2e in de klassieker, voor Mathieu van der Poel wordt het zijn eerste kennismaking met de minversie van de Ronde van Vlaanderen.

Over de eerste rij kunnen we kort en bondig zijn: wie anders dan Wout van Aert en Mathieu van der Poel krijgen het maximum van de stemmen achter hun naam?

**

Het laatste kaartje voor de tweede startrij wordt overhandigd aan Tom Pidcock. De 21-jarige koorknaap ontdekt de voorjaarsklassiekers met een onbevangen geest en vooral met zeer goeie benen. Dat bewijzen zijn uitslagen: 3e in Kuurne, 5e in de Strade Bianche en 15e in Milaan-Sanremo.

Na zijn zege in Milaan-Sanremo gaat Jasper Stuyven op zoek naar een Vlaams verlengstuk. Dat hij net onder "de grote 2" (geen 3 aangezien Julian Alaphilippe niet deelneemt) staat, is dan ook geen verrassing.

*

Nog één landgenoot haalt de shortlist: Yves Lampaert ligt wakker van Parijs-Roubaix, maar zal een hoofdrol in de E3 Harelbeke ook niet laten liggen. Zijn ploegmaat Davide Ballerini, winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, schopt het eveneens tot de sterrenparade.

In het klasje met 1 ster wordt ook veel Deens gesproken. Søren Kragh Andersen was min of meer een bondgenoot voor Jasper Stuyven in de slotkilometer van Milaan-Sanremo. Is hij ook op Vlaamse bodem zo'n lepe vos?

Bij Trek-Segafredo liet Mads Pedersen Milaan-Sanremo links liggen. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne focust op het Vlaamse werk en kan zich vandaag weer bewijzen.

De laatste klant op onze lijst is met Matteo Trentin ook al zo'n habitué. De Italiaan van UAE Emirates mist zelden een afspraak, maar jaagt nog altijd op die vette Vlaamse vis. Wordt vrijdag 26 maart 2021 zijn geluksdag?