Osaka past voor Stuttgart en begint Europees gravelseizoen pas in mei

Het WTA-toernooi in Stuttgart gaat dit jaar door van 17 tot 25 april, maar daar zal dus geen Naomi Osaka te bewonderen zijn. De 23-jarige tennisster, momenteel aan de slag in Miami, zal haar Europees gravelseizoen pas in mei aanvatten.

Stuttgart geldt traditioneel als voorbereiding op Roland Garros. Het grandslamtoernooi begint dit jaar op 17 mei en eindigt op 6 juni. Osaka lijkt alvast een van de favorieten, aangezien ze dit jaar al de Australian Open op zak stak en nog steeds ongeslagen is in 2021.

Ze speelde dit jaar enkel wel nog maar in Australië, waar ze voor de Australian Open in de Gippsland Trophy in de halve finale verstek liet gaan tegen Elise Mertens.