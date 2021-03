Judoka Roxane Taeymans bergt kimono op: "Was een mooie reis"

"Bijna vijftien jaar geleden vocht ik mijn eerste internationale kamp, vandaag heb ik beslist het topjudo achter mij te laten en een ander pad te gaan bewandelen", postte Taeymans.

"Het was een mooie reis, met veel ups en downs, maar de laatste jaren waren door veel blessureleed lastig. Ik had het gevoel dat ik al moest beginnen vechten nog voor de competitie gestart was. Ik heb niet alles gerealiseerd wat ik wou, maar kan toch zonder spijt op een mooie carrière terugblikken."

Taeymans werd in 2013 Europees kampioen bij de U23. Bij de senioren veroverde ze twee keer de Belgische titel (2013 en 2018). In 2018 veroverde ze zilver op de Grand Prix in Tunis. Op open kampioenschappen verzamelde ze zeven medailles, met daarbij goud in Santiago en Minsk in 2015. Haar laatste medaille was een bronzen op het Oceania Open in Perth in november 2019.

Haar laatste kamp vocht ze in februari in Tel Aviv. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Kroatische Barbara Matic.