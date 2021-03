"Parijs-Roubaix gaat niet door en wordt uitgesteld naar de herfst"

Het uitstel van Parijs-Roubaix is geen grote verrassing meer. Vorige week was de prefect van Hauts-de-France al erg pessimistisch, nadat beslist was dat de regio voor 4 weken in lockdown gaat.

Le Parisien meldt vandaag dat de wedstrijd definitief uitgesteld is. Mogelijk wordt de koers wel nog gereden in het najaar. Na een recente beslissing van de UCI om het wielerjaar te verlengen, zijn er eind oktober nog mogelijkheden op de kalender om Parijs-Roubaix te organiseren.

Organisator ASO heeft zelf nog niet gereageerd, maar volgens de Franse media zal de beslissing in de loop van de dag officieel bekendgemaakt worden.