"Kan Parijs-Roubaix doorgaan? De hemel ziet er minder blauw uit"

Vorig jaar kon Parijs-Roubaix niet doorgaan door de lockdown in Frankrijk en ook nu staat de Hel van het Noorden op de helling. Vorige week ging de regio opnieuw voor 4 weken in lockdown, waardoor de kans op koers op 11 april flink geslonken is.

"Of Parijs-Roubaix kan doorgaan? Ik zal je antwoorden als de tijd rijp is, maar je kunt het wel al raden", zegt Michel Lalande. "De hemel ziet er minder blauw uit."

Topsport in de bewuste regio is tijdens de lockdown niet verboden, maar het publiek is het struikelblok. Er wordt gevreesd dat Parijs-Roubaix te veel mensen op de been zou brengen, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Precies om die reden werd de koers ook vorig jaar afgelast.

In België wordt er wel gekoerst zonder publiek. "Maar je moet mij toch eens uitleggen hoe je dat kunt rijmen met de veiligheidsvoorschriften", reageert Lalande.