Thingnes Bø zet biatlondominantie in de verf met 3e WB-eindzege op rij

Zo wint Bø voor de 3e keer op rij het algemene eindklassement in de Wereldbeker. Hij houdt met 1052 punten een voorsprong van slechts 13 punten over op concurrent Laegreid. De dagzege op de massastart ging naar de Fransman Simon Desthieux.

Het slotonderdeel in Ostersund, de massastart, moest beslissen over de eindzege in het algemene klassement. Na een zware wedstrijd vocht Bø zich naar een 3e plek, maar concurrent Laegreid finishte pas als 8e.

Voor de eindzege in het algemene klassement van de WB biatlon ging het tussen Bø en zijn jonge landgenoot Sturla Holm Laegreid. Laegreid had zaterdag nog de achtervolging gewonnen en zo extra druk gezet bij concurrent Bø.

Het "vacuüm na Fourcade" zorgt voor spannend biatlonseizoen

Bø (27) had begin deze winter nog gewaarschuwd dat het pensioen van zijn grote rivaal Martin Fourcade een vacuüm had gecreëerd in de biatlonsport. "Het wordt moeilijk om boven mezelf uit te stijgen", liet hij optekenen.



Het resulteerde voor Bø in een seizoen met veel consistentie (geen resultaat onder de 11e plaats) maar minder uitschieters dan gewoonlijk. Seizoenrevelatie Laegreid moest Bø uiteindelijk tot het uiterste dwingen.

Bø wordt in Noorwegen al even beschouwd als de opvolger van de legendarische Ole Einar Bjørndalen. Bjørndalen won in zijn rijke carrière 8 keer oympisch goud en won 6 keer het algemene eindklassement in de Wereldbeker biatlon.