Lierse K. beseft dat het volgend seizoen beter moet: "Maar blijven jong en Belgisch"

Maar dit jaar kan Lierse wel al vroeg beginnen met het komende seizoen in 1B voor te bereiden. "Nu zal het wel lukken. We hebben meer ervaring nodig en zullen die gaan halen. Maar we blijven wel onze weg bewandelen: jong en Belgisch. Voor die identiteit hebben we bewust gekozen."

"We weten dat ons niveau beter moet", vertelt voorzitter Luc Van Thillo. "Dit is een zeer moeilijke reeks en we hadden pas op het laatste moment zekerheid dat we in deze reeks zouden belanden. We wilden wel versterkingen halen, maar een aantal spelers durfde daardoor de stap niet te zetten."

Het seizoen in 1B telt nog een paar speeldagen, maar het is al enige tijd duidelijk dat Lierse Kempenzonen zich sportief niet zou kunnen redden. Gelukkig voor de club zwaaide de Pro League met haar toverstokje. Lierse K. blijft in 1B.

We hebben ervaring nodig en zullen die gaan halen, maar we blijven kiezen voor jong en Belgisch

"Blij dat we een front hebben kunnen vormen met alle 1B-clubs"

Om aan die identiteit te werken is het ook belangrijk dat de jeugd van Lierse opnieuw mag aantreden bij de elite. "Dirk Gyselinckx (technisch coördinator, red) heeft de laatste jaren fantastisch werk geleverd. We hebben enorme stappen gezet en dit is echt verdiend", zegt de voorzitter.

"We willen een plaats zijn voor jonge Belgen in het professionele circuit. Lierse was vroeger ook een opleidingsclub. Het is jammer dat 1B zoveel veranderd is en dat jongeren nu amper nog kansen krijgen."

Hoe 1B er komend seizoen zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Wat is het standpunt van Lierse K.? "We hebben als 1B-club maar 1 stem in de Pro League, dus dat weegt niet zwaar door. Maar we zijn blij dat we een front hebben kunnen vormen met alle 1B-clubs onder leiding van Harm van Veldhoven."

"Van ons mogen er belofteteams in 1B, maar niet meer dan 4. De grote clubs kunnen niet kiezen wie dat wordt en daardoor is er geen consensus. Maar er moet over de clubbelangen heen gekeken worden. 1B is op dit moment niet leuk voor de clubs en de fans. Iedereen beseft dat."