Evy Poppe pakt goud in slopestyle op WK junioren: "We hebben de beste Evy gezien"

De eerste run van Evy Poppe mislukte na een val op de laatste sprong, maar in haar tweede poging bleef ze foutloos op de drie secties met rails en voerde ook haar drie sprongen (Switch Frontside 540, Backside 360 en Frontside 720) goed uit. Dat leverde haar 88,75 punten op, net genoeg om de Japanse Yura Murase (87,00) af te houden.

"De prestatie die Evy neergezet heeft, is de prestatie waarop we gehoopt hadden", zegt haar trainer Maarten Avonds. "Het resultaat is super, maar we zijn vooral blij dat ze de tricks heeft kunnen uitvoeren die we op voorhand hadden afgesproken."

"We hebben de beste Evy gezien en daarvoor waren we naar hier gekomen. Op het ene WK voor de jeugd is het deelnemersveld sterker dan het andere WK. Maar als je kijkt naar de landen die erbij waren in de finale: Japan, Finland en Zwitserland, dat zijn toonaangevende landen. Als je daar als Belg tussen kunt staan, dan is dat fantastisch."

Vorige week op het WK in Aspen betaalde Poppe nog leergeld op de slopestyle. "Het parcours hier heeft het niveau van een WB-manche, maar niet van een WK. In Aspen lag de moeilijkheidsgraad van de rails veel hoger en ook de sprongen waren groter. Dit parcours lag Evy iets meer."

Poppe is een groot talent, vorig jaar toonde ze zich ook de beste op de slopestyle op de Winterspelen voor de jeugd in Lausanne.