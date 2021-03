Deze 8 teams zitten om 12 uur in de bokaal voor de Champions League-loting

Engeland is vanmiddag het sterkst vertegenwoordigd bij de loting. Met Chelsea, Liverpool en Manchester City maken nog 3 Engelse teams kans op de Beker met de Grote Oren.

Duitsland levert met titelverdediger Bayern München en Dortmund twee clubs. Daarnaast zitten ook Real Madrid, PSG en Porto nog in de bokaal.

Er zijn geen reekshoofden meer bij de loting, elk team kan elkaar treffen in de kwartfinales. Na de loting voor de kwartfinales wordt meteen ook geloot voor de halve finales en wordt ook bepaald welk team de "thuisploeg" is in de finale.

De heenmatchen in de kwartfinales zijn op 6 en 7 april, de terugmatchen volgen een week later. Eind april en begin mei worden de halve finales afgewerkt. De finale is op 29 mei in Istanbul.