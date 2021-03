Tuchel: "Met Kanté op het veld speel je eigenlijk met een halve man meer"

De rol van N'Golo Kanté werd onder Maurizio Sarri en Frank Lampard nog in vraag gesteld, maar met de komst van Thomas Tuchel is ook de Fransman weer naar zijn beste niveau gegroeid. Kanté is plots weer onmisbaar als buffer voor de verdediging en duikt overal op als er brandjes geblust moeten worden.

Chelsea heeft in 13 wedstrijden onder Tuchel nog niet verloren en hield in die periode ook al 11 keer de nul. In die reeks heeft ook Kanté een groot aandeel. Dat benadrukte Tuchel ook na de zege tegen Atletico. De Duitser stak de loftrompet over de bijna 30-jarige Fransman.

"Met N'Golo op het terrein speel je eigenlijk met een halve man meer. Hij is uniek. Zijn volume is echt ongelooflijk", vindt Tuchel. "Als coach is het een godsgeschenk om zo'n speler in je team te hebben. Hij is enorm bescheiden, maar van onschatbare waarde op het veld."

Ook voormalig Chelsea-speler Joe Cole strooide met complimenten op de Britse televisie. "Dit was opnieuw de allerbeste Kanté", zag Cole. "Hij was sensationeel. Hij duikt altijd op het juiste moment op en je raakt er niet voorbij. Hij telt voor twee. Kanté is helemaal herboren."