Doncic dirigeert Dallas naar winst, Rockets vestigen negatief record

Luka Doncic was de uitblinker tegen de LA Clippers. Met 42 punten stuwde hij Dallas naar een 105-89-overwinning. De Sloveen deed op offensief vlak eigenlijk waar hij zin in had tegen de Clippers, die nooit een antwoord vonden op het spel van Doncic.

"Hij was in zijn sas en maakte zijn shots", sprak Kawhi Leonard van de Clippers. "Als een speler met zijn kwaliteiten op dreef komt, is het eigenlijk dweilen met de kraan open."