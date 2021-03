Ploegleider Niermann: "Roglic verloor door barrage na zijn tweede val"

Waar is het zondag misgelopen voor Primoz Roglic? "Hij is twee keer gevallen. Bij de tweede keer was het niet op tv en had de jury het niet gezien. En dan maken ze net barrage", vertelt Grischa Niermann over de beslissing van de jury om de volgwagens aan de kant te zetten, waardoor het moeilijker werd om nog terug te keren.

"Als ze die val gezien hadden, hadden ze dat volgens mij niet mogen doen. We hebben daarover heel lang gediscussieerd met de jury, maar er was niks aan te doen."

"Het was duidelijk onze dag niet. Door die twee valpartijen hebben we verloren. Ook dat is wielrennen. We moeten gewoon door."