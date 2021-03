Ai, arme Primoz Roglic moet gele trui weer uit handen geven

Fase per fase

Fase per fase

16:51 16 uur 51. Wat een pech voor Primoz Roglic die 3 minuten na Cort Nielsen binnenloopt. De Sloveen van Jumbo-Visma won 3 etappes in deze Parijs-Nice en leek zonder problemen door te stomen richting eindwinst, maar een val en een mechanisch defect in de slotrit besliste daar anders over. . Wat een pech voor Primoz Roglic die 3 minuten na Cort Nielsen binnenloopt. De Sloveen van Jumbo-Visma won 3 etappes in deze Parijs-Nice en leek zonder problemen door te stomen richting eindwinst, maar een val en een mechanisch defect in de slotrit besliste daar anders over.

16:47 16 uur 47. Cort Nielsen wint! De slortit is voor Magnus Cort Nielsen! De sterke Deen is Christophe Laporte net te snel af. Dylan Teuns eindigt als 4e. De eindzege is voor Maximilian Schachmann. . Cort Nielsen wint! De slortit is voor Magnus Cort Nielsen! De sterke Deen is Christophe Laporte net te snel af. Dylan Teuns eindigt als 4e. De eindzege is voor Maximilian Schachmann.

16:46 16 uur 46. Dylan Teuns positioneert zich, maar Laporte zit uitstekend. . Dylan Teuns positioneert zich, maar Laporte zit uitstekend.

16:45 Laatste km. De renners gaan door onder de vod. Wie wint de slotrit van deze bijzonder turbulente slotrit van Parijs-Nice? De eindzege lijkt Schachmann niet meer te kunnen ontglippen. . 16 uur 45. Laatste km. De renners gaan door onder de vod. Wie wint de slotrit van deze bijzonder turbulente slotrit van Parijs-Nice? De eindzege lijkt Schachmann niet meer te kunnen ontglippen.

16:44 16 uur 44. Daar zit ook nog Laporte. Dat is een dik probleem voor Benoot. José De Cauwer. Daar zit ook nog Laporte. Dat is een dik probleem voor Benoot. José De Cauwer

16:44 16 uur 44. Geen succes voor de 3 aanvallers, team DSM trekt intussen vol de kaart van Tiesj Benoot. . Geen succes voor de 3 aanvallers, team DSM trekt intussen vol de kaart van Tiesj Benoot.

16:43 16 uur 43. Daar is Mäder opnieuw! . Neilands krijgt het gezelschap van Martin en... Gino Mäder! De moedige vluchter van gisteren doet ook nu weer een gooi naar de etappezege. . Daar is Mäder opnieuw! Neilands krijgt het gezelschap van Martin en... Gino Mäder! De moedige vluchter van gisteren doet ook nu weer een gooi naar de etappezege.

16:41 16 uur 41. Het tempo is er volledig uit in het peloton en Neilands probeert op kousenvoeten weg te rijden. Er komt meteen reactie van een dozijn renners. . Het tempo is er volledig uit in het peloton en Neilands probeert op kousenvoeten weg te rijden. Er komt meteen reactie van een dozijn renners.

16:39 16 uur 39. Roglic krijgt nog even een steuntje van Declercq, maar in de afzink gaan ze wel bijna samen tegen de grond. De Sloveen heeft wat moeite om terug in zijn klikpedaal te geraken. . Roglic krijgt nog even een steuntje van Declercq, maar in de afzink gaan ze wel bijna samen tegen de grond. De Sloveen heeft wat moeite om terug in zijn klikpedaal te geraken.

16:38 16 uur 38. Izagirre test Schachmann. Izagirre droomt nog van de eindzege en trekt meteen stevig door, maar Schachmann zit meteen op het wiel van de uitgekookte Spanjaard. . Izagirre test Schachmann Izagirre droomt nog van de eindzege en trekt meteen stevig door, maar Schachmann zit meteen op het wiel van de uitgekookte Spanjaard.

16:37 16 uur 37. De groep-Schachmann vat de slotklim richting aankomstplaats Levens aan. Er staat onverwacht nog bijzonder veel op het spel. . De groep-Schachmann vat de slotklim richting aankomstplaats Levens aan. Er staat onverwacht nog bijzonder veel op het spel.

16:36 Wat een gruwelijke pechdag voor Primoz Roglic. 16 uur 36. Wat een gruwelijke pechdag voor Primoz Roglic

16:35 Berg. Vlasov heeft geen gat kunnen slaan. Geschke rondt de top van de Côte de Duranus als eerste met een 30-tal renners in zijn spoor. . 16 uur 35. Berg Vlasov heeft geen gat kunnen slaan. Geschke rondt de top van de Côte de Duranus als eerste met een 30-tal renners in zijn spoor.

16:32 16 uur 32. Daar gaat Vlasov! . Vlasov ruikt zijn kans en trekt met nog 10 kilometer te gaan ten aanval. Schachmann reageert met Izagirre en Teuns in het wiel. . Daar gaat Vlasov! Vlasov ruikt zijn kans en trekt met nog 10 kilometer te gaan ten aanval. Schachmann reageert met Izagirre en Teuns in het wiel.

16:31 16 uur 31. Het is gedaan voor Roglic, de veer is gebroken. Er is helemaal niets meer aan te doen. José De Cauwer. Het is gedaan voor Roglic, de veer is gebroken. Er is helemaal niets meer aan te doen. José De Cauwer