Ben Mertens (16) krijgt weer uitnodiging voor kwalificaties WK snooker

Vorig jaar werd Mertens de jongste speler in de geschiedenis die een match won op het WK. In de eerste kwalificatieronde versloeg hij James Cahill (WS-91) met 6-2. In de tweede moest hij met 6-4 de duimen leggen voor Sam Baird.

In 2012 werd Brecel de jongste WK-deelnemer in de geschiedenis. Hij was toen 17 jaar en 45 dagen oud. Voor Mertens, in oktober 16 geworden, is het de laatste kans hem de loef af te steken.

De kwalificaties gaan maandag 5 april, twee dagen vroeger dan gepland, van start in het English Institute of Sport in Sheffield en duren tot woensdag 14 april.



Mertens moet al in de eerste ronde aan de bak, Luca Brecel hoeft als nummer 38 van de wereld pas in de derde en voorlaatste ronde in actie te komen. In de kwalificaties liggen 16 tickets klaar voor het WK, dat van 17 april tot maandag 3 mei in het Crucible Theatre in Sheffield plaatsvindt.