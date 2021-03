Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe: "Bezoek van koning geeft boost"

Brys en Van Zandweghe zijn al zeker van een olympisch ticket voor Tokio in de lichte dubbeltwee. Gisteren op training in Willebroek kregen ze bezoek van een geïnteresseerde koning.

De koning, die in zijn studententijd in Oxford zelf ook wel eens roeide, volgde de roeiers op een vlot op de oefenbaan in Hazewinkel. De koning kreeg ook uitleg over hoe de training gemonitord wordt om de prestaties nog te verbeteren.

De koning weet uit ervaring dat synchroon roeien enorm belangrijk en moeilijk is. Jan Boone, technisch directeur van de Vlaamse Roeiliga, legt het nog eens uit: "Tim en Niels zitten samen in een boot. Je moet dat zien als 2 motoren, die op dezelfde manier vermogen en paardenkracht moeten leveren."

Elke slag wordt gemonitord. "We bekijken hoe de slagen gelijk verlopen. En indien nodig kunnen we technische bijsturing geven om de bootsnelheid te verbeteren."

De cijfers leren ook dat ze tijdens een race van 2.000 meter meer dan 200 keer op 6 minuten hun eigen lichaamsgewicht opheffen met elke arm. "Gelukkig wegen we niet te veel", grapten de roeiers.

Die konden het bezoek van de koning wel appreciëren: "We hebben hem getoond wat we kunnen. Voor ons als kleine roeisport is dit een boost. Het is supertop."

Omdat het door corona niet zeker is dat de koning de olympiërs kan aanmoedigen in Tokio zelf, hield hij eraan om alle sporters nu al een hart onder de riem te steken.