Xandres Vervloesem in Jonge Wolven: "Nog altijd trots op zege tegen Evenepoel bij junioren"

Beluister de podcast met Xandres Vervloesem

Inspanningstest en VO2 max leveren profcontract op

De afgelopen jaren breekt er heel wat Belgisch klimtalent door in het wielrennen: Laurens De Plus, Harm Vanhoucke, Remco Evenepoel, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder. Binnenkort staat daar hopelijk ook de naam van Xandres Vervloesem bij.

De 21-jarige Vervloesem won vorig jaar bij de beloften de zware Ronde van de Isard en maakte afgelopen winter de overstap van het belofteteam van Lotto-Soudal naar het profteam van Lotto-Soudal. Een test voor die zege lag aan de basis van die overgang.

"In juli vorig jaar moest ik een inspanningstest doen voor de ploeg", vertelt Vervloesem in de podcast. "Die vond de ploeg echt wel overtuigend en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik liet mijn hoogste VO2 max noteren: 85. Maar dat is relatief, want die uitslagen waren anders bij verschillende testen."

Lotto-Soudal bood Vervloesem een contract aan. "Ik had toen nog heel veel twijfels over mijn niveau, want in wedstrijden had ik nog niets getoond. Wat als ik het niveau van de profs niet aankon? Daar worden ik en de ploeg niet beter van. Maar mijn manager heeft me kunnen overtuigen."

"De stage met de ploeg is prima verlopen, het is een leuke groep. Ik werd ook heel goed ontvangen, de verzorgers zijn heel positief en echt begaan met de renners. Ze doen dat met passie en dat is fantastisch", zegt Vervloesem. Zijn eerste koers bij de profs viel niet mee: Vervloesem viel in Le Samyn en gaf op.