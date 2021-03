"GP Monseré is unieke kans voor Cavendish op eerste zege van het jaar"

Bij Deceuninck-Quick Step start Mark Cavendish zondag met het rugnummer 1 in de GP Jean-Pierre Monseré. Vorig jaar was Fabio Jakobsen de beste. Komt het zondag tot een massasprint, dan wordt de kaart van Cavendish getrokken.

"Bekijk je het palmares en de status van Cavendish dan is het maar logisch dat hij start met het nummer 1", zegt ploegleider Rik Van Slycke. "Cavendish is gretig en legt enorm veel beroepsernst aan de dag."



In de finale van de GP Samyn schoot Cavendish nog tekort. "Hij is gedreven en wil bewijzen dat hij nog altijd een toprenner is. In de GP Monseré krijgt hij daar alle kans toe. Het is een unieke kans om Cavendish zijn eerste koers dit seizoen te laten winnen."

Maar Cavendish is niet he enige ijzer in het vuur van 'The Wolfpack'. "We hebben nog andere snelle mannen aan boord. Ik denk dan aan Bert Van Lerberghe en Jannik Steimle. Wij kunnen en zullen misschien pokeren. Alles hangt af van de situatie in volle finale, maar we gaan nu niet tegen onze natuur in koersen."