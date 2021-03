De sterren voor de Strade Bianche: wie van de 3 of een ronderenner?

Het kruim van klassieke renners en ronderenners treft elkaar vandaag in de Strade Bianche, de prestigieuze koers over de Toscaanse grindwegen. Voor het eerst bekampen de grote 3 elkaar ook dit jaar. Onze jury wikt en weegt de kansen. De klassieke renners hebben toch een sterretje voor, al vinden we Pogacar en Bernal ook in het rijtje terug.

***

Mathieu van der Poel is dé topfavoriet voor onze juryleden, de Nederlandse kampioen krijgt na zijn dominante optreden in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn 3 sterren achter zijn naam. Net als wereldkampioen Julian Alaphilippe. Zijn debuut vorig coronajaar was niet echt een meevaller voor Van der Poel, die in de loden hitte van augustus door heel wat pech en niet in de beste vorm op 10 minuten werd gereden. Zijn cross- en mountainbiketalent kan hij ook aanspreken op de technische grindstroken bergop en bergaf. Julian Alaphilippe weet wat het is om te winnen in Siena, de Fransman triomfeerde er in 2019. Hij is naar eigen zeggen nu niet zo goed als toen, maar in de Omloop vorige week reed hij toch wel heel makkelijk weg van de rest. Al kon hij dat niet doortrekken. Als de wereldkampioen er in het slot nog bij zit, lijkt hij wel het meest explosieve lichtgewicht om het verschil te maken.

**

Geen 2 zonder 3: Wout van Aert, vorig jaar triomfator na 2 eerdere podiumplaatsen, vinden we net onder zijn collega-musketiers terug. Dat hij zich dit jaar nog niet heeft getoond in een koers, spreekt mischien ietwat in zijn nadeel. Maar de Belg van Jumbo-Visma heeft hard gewerkt op stage. De verkenning bewees dat hij meer dan in orde is. En zijn podia van de voorbije jaren bewijzen zijn ervaring met deze koers. Hij komt dan ook met vertrouwen aan de start. Met Tom Pidcock is er nog een veldrijder met 2 sterren achter zijn naam. De jonge Brit van Ineos verteerde zijn overstap van het veld uitstekend en toonde zich in het openingsweekend 2 keer: met de beteren in de finale in de Omloop en 3e na een groepsspurt in Kuurne. De winnaar van de Baby Giro 2020 kan ook bergop uit de voeten. Tour-winnaar Tadej Pogacar is de 1e ronderenner bij de favorieten. De Sloveen zakt met de eindzege in de UAE Tour naar Toscane af en heeft als sterk lichtgewicht, dat ook het klassieke werk niet schuwt, heel wat troeven in handen voor deze slopende koers.

*