Schrijf je in voor de Virtual Cycling Classic (m/v) en rijd de finale bij Sporza

Wil je voelen wat profrenners voelen tijdens de komende klassiekers? Neem dan deel aan onze Virtual Cycling Classic. Spring op je fiets in je living tussen 4 en 18 maart en trek op je rollen ten strijde op de Paterberg.

Hoe neem ik deel?

1. Overleef de Spring Classics Training



De Virtual Cycling Classic is een initiatief van Sporza en de eSeries van Proximus Cycling. Schrijf je er in voor een trainingsritje.

https://proximuscyclingeseries.com/nl/tournaments/3-spring-classics-training/info

2.Zet je snelste tijd neer op de Paterberg

Nadat je de training hebt volbracht, is het tijd om te tonen wat je nog in je mars hebt tijdens een rit op de Paterberg op het e.sporza.be. Schrijf je hier in voor de koers: https://e.sporza.be/nl/tournaments/sporza-paterberg-challenge/info

3. Grote finale bij Sporza

Heb je de top 4 bij de mannen of vrouwen bereikt in het eindklassement? Ga dan de strijd aan tijdens de ultieme battle op de Paterberg, die plaats zal vinden op 20 maart. Niet van thuis dit keer, maar wel volledig coronaproof in de Sporza-studio. De wedstrijd zal met livestream te bekijken zijn.