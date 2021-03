Rode Duivels 100 dagen voor EK: "Bezig met plan A, UEFA zal flink moeten helpen bij plan B"

In deze tijden, waarbij het coronavirus zich stevig blijft roeren, worden toch nog altijd flink wat vragen gesteld bij een EK in 12 landen. Dat was oorspronkelijk zo bedoeld om in 2020 de 60e verjaardag van het voetbaltoernooi te vieren over het hele continent.

Ondanks reisverboden allerhand, die de verspreiding van het virus moeten tegengaan, klonk het in januari nog bij de UEFA dat het wil vasthouden aan het originele concept. De Belgische bond gaat dus voorlopig ook uit van plan A. Van Loock: "Wij werken aan een plan afhankelijk van waar we kunnen spelen. Dat is op dit moment in 12 landen, we weten ook wat te doen als we 1e, 2e of 3e eindigen in de groep."

België speelt op 12 juni tegen Rusland, op 17 juni tegen Denemarken en op 21 juni tegen Finland. Match 1 en match 3 zijn in Sint-Petersburg, match 2 in Kopenhagen. Het basiskamp is Tubeke, enkel na match 2 zal er in Kopenhagen een minikampje zijn vanwaar naar Rusland wordt gevlogen.

Dat plan is dus helemaal uitgetekend. Met andere plannen is de bond voorlopig niet bezig: "Stel dat de UEFA toch beslist dat het in 1 land of in 1 grote stad doorgaat. Dan is het aan de Europese bond om in eerste instantie logistiek en praktisch voor de organisatie te zorgen. Maar ik heb alleszins nog geen plannen in die zin gezien."