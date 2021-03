Tim Declercq: "Ben er zeker van dat Cavendish dit jaar een koers wint"

"Het is belangrijk voor een sprinter om te kunnen winnen"

Volgens Declercq blinkt de Brit in zijn vel. "Je ziet hem weer zo opleven omdat hij in de ploeg van zijn dromen zit. Bovendien doet hij het totaal niet voor het geld. Het is puur " veur de liefhebberie" (uit liefhebberij), zoals ze in het West-Vlaams zeggen."

"Ik heb op stage al heel veel met hem gereden en ik ben enorm onder de indruk van de motivatie die hij nog aan de dag legt. Hij is nog supergedreven en werkt zijn trainingen maniakaal af."

"Ik ga een gewaagde uitspraak doen. Ik ben quasi zeker dat Mark nog een koers gaat winnen dit jaar." Tim Declercq is er duidelijk van overtuigd dat Cavendish dit jaar nog wil schitteren.

Je ziet Cavendish weer zo opleven omdat hij in de ploeg van zijn dromen zit. Bovendien doet hij het totaal niet voor het geld. Het is puur veur de liefhebberie!

"Ik heb er echt wel een goed gevoel bij. Hij surft mee op de positieve vibe van de ploeg. Hij staat echt te popelen om opnieuw te kunnen sprinten voor de overwinning." Voor die eerste overwinningskans denkt Tim Declercq dan in de eerste plaats aan de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, op 7 maart in Roeselare.



"Het is heel belangrijk voor een sprinter om te kunnen winnen. Dat kan natuurlijk niet meteen Milaan- Sanremo zijn. In die kleinere koersen kan hij opnieuw vertrouwen opdoen en zodra hij voelt dat hij opnieuw kan winnen dan zien we wel waar hij uitkomt."



Declercq denkt tenslotte dat Cavendish echt wel nog vol als sprinter wil worden uitgespeeld. "Het is niet mijn taak om te beslissen waar en hoe hij zal ingepland worden maar ik denk dat hij nog genoeg gezonde ambitie heeft om als sprinter te fungeren. Om op die leeftijd nog de switch te maken naar lead-out in een sprint is denk ik niet gemakkelijk."