Remco Evenepoel en Wout van Aert rijden in Tokio de olympische tijdrit

Victor Campenaerts houdt zich standby. Dat is niet makkelijk voor hem en ik zit er ook een beetje mee in, want wij zijn hem veel verschuldigd.

"Victor weet hoe ik over de zaken denk en hij houdt zich standby" voor als er een probleem zou zijn met Remco of Wout. Makkelijk is dat niet voor hem, ik weet het. Ik zit er ook een beetje mee. Want ik weet goed genoeg hoeveel wij met zijn allen aan Victor Campenaerts verschuldigd zijn."



"We zijn als land nu wereldtop in het tijdrijden, maar we mogen nooit vergeten dat we dat voor een flink stuk aan hem te danken hebben. Als federatie hebben we er de laatste jaren alles aan gedaan – testtijdritten georganiseerd, specifieke trainingen op poten gezet, aan de positie van de renners gewerkt – om die discipline in ons land weer helemaal op gang te krijgen."



"Maar uiteindelijk is het Victor die het ook voor andere renners opnieuw sexy heeft gemaakt. Ik hoop en verwacht dat ik in de toekomst nog vaak een beroep op hem zal kunnen doen. Hij is en blijft een erg belangrijke pion binnen de werking van de nationale ploeg.”