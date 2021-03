Meerkamper Hauttekeete: "Plots had ik wereldrecord beet, dat kan toch niet?"

Jente Hauttekeete wordt op 14 maart pas 19 jaar en toch mag hij zich al wereldrecordhouder noemen. Op Valentijnsdag scoorde hij 6.062 punten op de meerkamp op een indoormeeting in Frankfurt. Dat is een verbetering van het wereldrecord U20.

Twee weken na de wedstrijd in Duitsland begint het bij Hauttekeete stilaan door te dringen dat hij een buitengewone prestatie heeft neergezet op Valentijn. Hij heeft al talloze reacties en berichten gekregen van onder anderen Wilfried Meert, Hans Van Alphen en Thomas Vanderplaetsen. "Ik had al wel Belgische records gehaald, maar een wereldrecord, dat heeft toch wat tijd nodig gehad om binnen te komen", zegt Hauttekeete op een training in Gent. "En al die positieve reacties geven mij nog meer motivatie voor de toekomst."

De beste van de wereld, dat kan toch niet ? Jente Hauttekeete

In België had de atleet van KAA Gent geen mogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen en dus trok hij naar Frankfurt. "Ik had daar niets te verliezen en ging heel ontspannen naar Duitsland, maar na dag 1 stelde ik mijn ambities bij. Toen merkten we dat een WR echt wel mogelijk was." "Na het laatste nummer, de 1.000 meter, was ik stikkapot, maar dat is normaal. "De beste van de wereld, dat kan toch niet?", dacht ik bij mezelf."

Polsstoktraining in Gent

Het zit in de genen: "Springbenen van papa en sprintbenen van mama"

Hauttekeete springt nu al 2,10 meter hoog (beter dan Van Alphen, red.) en zet nu al 7"07 neer op de 60 meter (beter dan Vanderplaetsen, red.). "Het is echt leuk om vast te stellen dat ik nu al met de tijden van die wereldtoppers mee kan." "In het hoogspringen merk ik nu al dat ik met andere toppers zou mee kunnen. Maar ik ben wel niet in alles even goed hoor. Het hoogspringen en de snelheid is goed, maar in de krachtnummers kan ik nog heel veel vooruitgang maken."

Jente Hauttekeete is de zoon van voormalig spurter en verspringer Hendrik Hauttekeete en gewezen hordenloopster Melanie Moreels. "Ik heb de springbenen van mijn papa en de sprintbenen van mijn mama en dat heeft zeker geholpen." Ook fysiek kan Hauttekeete nog grote vooruitgang maken. "Mijn schouders zijn nog vrij zwak, maar daar werk ik aan. Leeftijdsgenoten werpen al verder met speer, discus of kogel, maar ik kom eraan, zeker weten."

"Mijn volgende doelen zijn het EK en het WK jeugdatletiek in de zomer."

"Het record van Van Alphen zal nog niet voor morgen zijn"

"Mijn ultieme droom is natuurlijk op het podium staan van de Spelen. Nu heb ik al een wereldrecord, en daar had ik nooit van durven te dromen. Kevin Mayer, de huidige Franse wereldrecordhouder, is iemand waar ik geweldig naar opkijk. Ik bekijk veel filmpjes van hem en probeer dingen na te bootsen." Hans Van Alphen heeft nog steeds het Belgische record tienkamp (outdoor) op zijn naam staan (8.519 punten). Ook dat is voor Hauttekeete een doel op zich. "Hij moet nog niet gaan bibberen of beven, want het verbeteren van dat record zal nog niet voor morgen zijn, maar records zijn er om verbeterd te worden. Ik heb wel nog veel tijd en dat zal zeker niet de eerste twee of drie jaar gebeuren." "Grootste uitdaging wordt de kwalificatie voor de Spelen van Parijs in 2024. Daar werken we samen aan met het meerkampproject van de Vlaamse Atletiekliga. Zo proberen ze zoveel mogelijk atleten in Parijs te krijgen en dan zou ik mijn droom al kunnen realiseren."