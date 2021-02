Ontdek de genomineerden voor de "Oscars van de Sport"

De Laureus Awards staan in het sportmilieu bekend als de Oscars van de Sport. Elk jaar worden er prijzen uitgedeeld in verschillende categorieën. Sportman en -vrouw van het jaar, ploeg van het jaar, beste doorbraak en beste comeback van het jaar.



Een panel van ruim duizend sportjournalisten stelde de lijst met genomineerden op. Een jury van sportpersoonlijkheden kiest op het sportgala in mei de laureaten. Met tennissters Justine Henin (Sportvrouw van het Jaar in 2008) en Kim Clijsters (Comeback van het Jaar in 2010) vielen twee Belgen in het verleden in de prijzen.