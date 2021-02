Giro onthult parcours: Strade Bianche-rit, aankomst op Zoncolan en 2 tijdritten

De 104e editie van de Giro opent met een tijdrit van 9 kilometer door de straten van Turijn. De eerste roze trui zal dus ten prooi vallen aan een tijdrijder.

In de 1e week moeten de klassementsmannen ook al 2 keer op de afspraak zijn op 2 aankomsten bergop. Vooral de sprinters komen aan hun trekken in de eerste Giro-helft.

In de 2e week vormt de Monte Zoncolan het decor voor een aankomst bergop. De Giro zoekt ook de onverharde grindwegen van de Strade Bianche op in de 11e etappe.

Daags na de Strade-rit start etappe 12 op de mythische Piazza del Campo in Siena. Een helse Dolomieten-rit met 3 bergen boven de 2.000 meter (onder meer de Pordoi) vormt het sluitstuk van de 2e week.

Het zwaartepunt van de Giro ligt traditioneel in de 3e week. Dan ligt de finish liefst 3 keer boven op een klim: in ritten 17, 19 en 20. Afsluiten doet de Giro met een tijdrit van 29,4 kilometer in Milaan. Is die net zoals vorig jaar beslissend? Toen zette Tao Geoghegan Hart de Giro nog naar zijn hand.