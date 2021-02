Relletje tussen Lukaku en Zlatan vereeuwigd in Milaan, morgen nieuwe derby

Morgen staan Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic voor het eerst sinds hun verbale oorlog weer oog in oog met elkaar. Deze keer niet in de beker, maar in de competitie.

Het Milan van Ibrahimovic staat op amper één puntje van leider Inter in de Serie A. Dat er wat op het spel staat, is dan ook licht uitgedrukt. Dat moet ook een straatartiest in Milaan gevonden hebben.

Op een muur buiten San Siro zette de artiest het iconische beeld van de twee kemphanen. "Face to face, heart to heart", schreeft hij erbij.