Met dank aan Tony Parker: "Heel blij dat Bako bij Belgian Lions mocht spelen"

Door de drukke combinatie van competitieduels in Frankrijk en topwedstrijden in de EuroLeague heeft Ismael Bako vaak geen tijd om er even tussenuit te knijpen voor de nationale ploeg.

Maar nu de Franse competitie een weekje stil ligt door corona, kreeg Bako wel groen licht van zijn ploeg ASVEL Villeurbanne om één interland te spelen met de Belgian Lions. Zo miste hij alleen het duel tegen Bayern in de EuroLeague. Niemand minder dan ploegbaas en ex-NBA-ster Tony Parker gaf zijn fiat.

Een gebaar dat bondscoach Dario Gjergja ten zeerste kon appreciëren. Hij keerde zelfs speciaal nog eens terug om zijn dankbaarheid ook voor de camera's uit te drukken. "Ik ben zijn ploeg echt enorm dankbaar dat hij mocht meespelen."

"Het getuigt van klasse dat een team, dat in de Euroleague speelt, dat toestaat. Ismael Bako was vandaag een grote hulp voor het team", zei Gjergja.

Ook Bako zelf was blij met zijn comeback bij de nationale ploeg. "Ik was verrast dat ik van de coach mocht komen", zei hij. "Het is twee jaar geleden dat ik bij de Belgian Lions speelde, dus ik moest België nog eens helpen herinneren dat ik kan dunken."