2020 bestond voor Remco Evenepoel uit veel pieken en 1 groot dal: zijn val in de Ronde van Lombardije. Nu pas is de breuk voldoende genezen om weer te trainen. In Sporza Thuismatch blikt Evenepoel nog een keer terug en kijkt hij ook al vooruit naar zijn grote doel van dit jaar: de Giro, Tokio en de Vuelta.