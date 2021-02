Van Snick laat kamp om het brons schieten door enkelblessure

In de herkansingen in de categorie tot 52 kilogram won Van Snick met ippon van de Française Astride Gneto. Maar grote vreugde was er niet want ze stapte mankend de mat af.

Aanvankelijk leek de blessure wel mee te vallen, maar om de verdere voorbereiding richting de Olympische Spelen van Tokio niet in het gedrang te brengen, besliste de Luikse forfait te geven voor de kamp om het brons tegen de Kosovaarse Majlinda Kelmendi (IJF-5).

Ze sluit het toernooi zo af op plaats 5. "Het is jammer want ik voelde me goed vandaag. Maar ik moet naar mijn lichaam luisteren", schreef ze op Instagram.