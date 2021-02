Vitesse-watcher Lex Lammers over Openda: “Hij is onvermoeibaar"

“Openda kwam in Nederland binnen als een totale onbekende”, steekt Lammers, die werkt voor de Nederlandse regionale krant De Gelderlander, van wal. “Al stond hij wel op het lijstje van een aantal clubs in Nederland, waaronder ook Feyenoord.”

Dat het de huurling van Club Brugge vooral nog ontbreekt aan rendement, was ook in Nederland al snel duidelijk. "Dat zag je aan zijn statistieken in België en blijft nog steeds een punt van kritiek”, aldus Lammers.

“Hij heeft nu wel 6 keer gescoord in de competitie (en ook 2 keer in de beker, red.), maar gezien het aantal kansen dat hij al heeft gekregen, had hij eigenlijk al dubbele cijfers moeten hebben.”

“Maar het is ontzettend moeilijk om tegen hem te voetballen. Hij heeft een actie, werkt ontzettend hard en is onvermoeibaar. Vitesse speelt in principe met twee spitsen en hij is steevast eerste keuze."

De belofte-international staat zo hoger in de pikorde dan Chelsea-huurling Armando Broja en Oussama Darfalou, die moeten bikkelen om de tweede stek in de aanvalslinie.

"Darfalou is een redelijke afmaker, maar mist wat technisch vermogen. Broja is pas 19 en nog wat te grillig voor het allerhoogste niveau, al wordt er wel heel wat van verwacht.”