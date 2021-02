Spektakel in parallelreuzenslalom: 2 finalisten eindigen in dezelfde tijd

De parallelreuzenslalom is een nieuwe discipline op het WK. De skiërs werken zij-aan-zij een reuzenslalom af.

Zowel bij de mannen (Dries Van den Broeke) als bij de vrouwen (Kim Vanreusel) had België een vertegenwoordiger. Beide skiërs konden zich niet kwalificeren voor de 2e run.

In die 2e run namen de beste 16 skiesters het tegen elkaar op in 1/8e finales. De Fransman Mathieu Faivre en de Kroaat Filip Zubcic stonden naast elkaar in de finale. Faivre was een halve seconde sneller.



Bij de vrouwen was de finale razend spannend. De Italiaanse Marta Bassino en haar Oostenrijkse opponente Katharina Liensberger eindigden uiteindelijk in dezelfde tijd. 2 wereldkampioenen dus.