EL-tegenstander van Antwerp onderzoekt incident met spelers op lockdownfeest

De politie van Glasgow legde in de nacht van zaterdag op zondag een bijeenkomst met meerdere personen stil in de Schotse hoofdstad. Een woordvoerder van de politie bevestigde aan Sky Sports dat "10 personen een boete kregen voor het overtreden van het coronavirusreglement".

In de Schotse pers dook al snel het bericht op dat spelers van de Rangers aanwezig waren. De club zelf reageerde in een korte mededeling. "We zijn ons bewust van een vermeend incident". Er is ook een intern onderzoek gestart.

De Rangers worden donderdag op de Bosuil verwacht voor het duel tegen Antwerp. In eigen land is de ploeg op weg naar een eerste landstitel sinds 2011. De voorsprong op eerste achtervolger Celtic bedraagt 18 punten.