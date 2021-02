Peter Vandenbempt: "Ik hoop dat ze het gezeul met stoelen en tenten niet in de VS gezien hebben"

Ons land ontdooit stilaan, maar de diepvries van de voorbije weken had nog een vervelend staartje in petto voor onze vaderlandse competitie. Liefst 3 wedstrijden moesten dit weekend uitgesteld worden. Peter Vandenbempt legt uit waar het schoentje knelt.

Club Brugge is een van de slachtoffers van het nieuwe gezichtsverlies op de Belgische velden. Club is nog actief op 3 fronten. Wanneer zal het de match op Charleroi kunnen inhalen? "Ik heb contact gehad met de kalendermanager", antwoordt Peter Vandenbempt. "Zelfs als Club de finale van de Beker en de Europa League speelt, dan heeft hij toch een datum gevonden." "Het is misschien geen tijdstip waar iedereen tevreden mee is, maar er is er een. Hij wilde niet zeggen om welke dag het gaat, maar Club hoeft zich de komende weken dus niet in te houden."

Peter Vandenbempt: "Amateuristisch gepruts"

"Als je veldverwarming slecht of laat gebruikt, dan heb je een probleem"

Hoe is het mogelijk dat 3 velden, nota bene op het einde van een ijskoude week, niet speelklaar geraakt zijn? "Charleroi heeft geen veldverwarming en dat is toch de club van de bondsvoorzitter Mehdi Bayat." "Charleroi heeft het minste van de twee systemen, een pseudosysteem als je het mij vraagt: een tentzeil wordt over het veld gezet en daar wordt warme lucht onder geblazen. De warme lucht moet er dan voor zorgen dat de ondergrond niet bevriest." "Als je dat systeem gebruikt in optimale omstandigheden en er een hele week hard mee werkt, zoals Union dat tegen Anderlecht heeft gedaan, dan heb je een redelijk aanvaardbaar en bespeelbaar veld." "Maar als je het slecht gebruikt of te laat, dan heb je een groot probleem. Zo zei KV Oostende dat het zijn systeem woensdag had aangezet, maar toen was het al 2 à 3 dagen -10 graden. De zijkanten van het veld kun je dan niet meer ontdooien." "Bovendien heeft KVO zaterdagochtend al vroeg het tentzeil weggehaald en kon de zon niet aan de strook voor de hoofdtribune. Het was amateuristisch gepruts en dan krijg je een situatie waarbij de ref niet anders kan dan de wedstrijd af te gelasten."

Zo maakte Union zijn veld speelklaar voor de bekermatch tegen Anderlecht.

"Verplichting om veldverwarming te installeren is de volgende stap"