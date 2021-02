Wedstrijd tussen Lierse K. en Deinze verhuist naar zondag na inspectie terrein

"Nu een romantische voetbalavond voor op valentijn"

"Naar aanleiding van een inspectie van het terrein werd, na overleg met de rechtenhouder, beslist om de wedstrijd Lierse K.-Deinze van zaterdag te verplaatsen naar zondagavond om 20u", klinkt het in een mededeling.

"De club engageert zich om het speelveld bespeelbaar te krijgen tegen zondagavond, wanneer de weersvoorspellingen een pak gunstiger zijn", laat de club uit Lier weten. "Wij schotelen onze supporters nu een romantische voetbalavond voor op valentijn."

Eerder vrijdag raakte ook bekend dat de wedstrijd van zondag in 1B tussen RWDM en Seraing niet doorgaat.



Het veld in het Edmond Machtensstadion ligt er niet al te best bij en rekening houdend met de voorziene weersvoorspelling, werd twee dagen voor de match al besloten over te gaan tot uitstel. De Brusselaars beschikken ook niet over een systeem van veldverwarming.