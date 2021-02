Tuerlinckx na stunt in Modena: "In mijn top 3 van matchen in de CL"

Het was niet zomaar een laatste groepswedstrijd zonder inzet, integendeel. Modena moest tegen Roeselare minstens 2 sets winnen om zeker te zijn van groepswinst en een plaats in de volgende ronde van de Champions League. Maar kijk, wat stond er na anderhalf uur op het scorebord? 0-3 voor Roeselare (22-25, 21-25, 22-25).

Kapitein Hendrik Tuerlinckx, die zijn 99e Europese wedstrijd voor Roeselare niet mooier kon dromen, is daags na de match nog altijd enthousiast. “We hebben in de Champions League al vaker een straffe prestatie geleverd, maar deze overwinning, in Modena dan nog, komt toch zeker in mijn top 3."

De Italiaanse topclub speelde de hele match met zijn basisspelers en dat zijn niet van de minsten. De Amerikaanse spelverdeler Christenson is absolute wereldtop, net als de Franse libero Grebennikov. En ook de andere spelers (Petric, Stankovic, Karlitzek, Vettori en Mazzone) staan bij zowat elk Europees team in de basis.

“Maar je zag dat zij de druk voelden,” zegt Tuerlinckx. “Naarmate de wedstrijd vorderde zag je bij hen de vertwijfeling toenemen. Bovendien speelden wij vooral in verdediging een geweldig sterke wedstrijd.”

Het Italiaanse volleybal lijkt Roeselare wel te liggen. In de heenwedstrijd had Roeselare ook al maar nipt met 2-3 verloren van Modena. “Italiaanse ploegen spelen ook meer technisch en tactisch, zoals wij. Dat ligt ons beter dan bijvoorbeeld Russische ploegen die meer op fysiek teren.”

Voor Roeselare is deze prestatie alleszins een opsteker richting bekerfinale. “Er waren toch wat twijfels nadat een aantal spelers met een coronabesmetting aan de kant moesten blijven. Fysiek is nog niet iedereen opnieuw 100%, maar deze overwinning geeft toch heel veel vertrouwen.”