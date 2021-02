AZ-verdediger Ron Vlaar zet per direct een punt achter zijn carrière

Ron Vlaar debuteerde in april 2005 tijdens een duel van AZ met RKC in het profvoetbal en speelde tussen 2006 en 2012 voor Feyenoord. Vlaar droeg tussen 2012 en 2015 het shirt van Aston Villa en keerde vervolgens terug naar AZ.

De centrale verdediger speelde ook 32 interlands voor het Nederlands elftal. Hij was tijdens het WK van 2014 in Brazilië een van de steunpilaren van Oranje, dat onder bondscoach Louis van Gaal als 3e eindigde. Vlaar miste in de verloren halve finale tegen Argentinië een strafschop.



Zijn laatste wedstrijd met AZ dateert van september vorig jaar. Vlaar had bij AZ nog een contract tot medio 2021, maar aanhoudende blessureperikelen noopten hem tot een vroegtijdig afscheid.

"Het was een moeilijkere beslissing dan ik verwacht had. Het is balen dat het zo afloopt, maar ik moet ook aan mijn gezondheid denken. Er is nog een leven na het voetbal. Om eerlijk te zijn ben ik ook wel opgelucht. Het hoeft nu niet meer. Dat geeft wel een ontspannen gevoel", besluit Vlaar, die nu mogelijk een andere rol krijgt bij AZ.