Remco Evenepoel krijgt groen licht om weer op fiets te kruipen: "Heel blij"

Evenepoel verraste half januari bij de persmeeting op de stage van Deceuninck-Quick Step in Spanje. Hij vertelde dat hij al enkele weken niet op zijn fiets zat, omdat hij nog pijn had ter hoogte van de breuken. Hij zat niet comfortabel op zijn zadel, voor een renner is dat natuurlijk geen sinecure.

Evenepoel beperkte zich tot cardiotrainingen, wandelen en zwemmen. Renner en team spraken af om vandaag/8 februari een nieuwe controle te doen in het ziekenhuis van Herentals. Met een positief gevolg: zijn blessures zijn voldoende geheeld opdat hij eindelijk weer de fiets op mag.

De komende zullen de teamdokters samen met Remco en het teammanagement zijn progressie opvolgen, daarna past komt er een planning voor zijn terugkeer in competitie.

"Ik ben natuurlijk heel blij dat ik weer op mijn fiets kan kruipen en weer mag fietsen. Vanaf nu bekijk ik het stap per stap. Afhankelijk van mijn vooruitgang zullen we over mijn toekomstig programma beslissen. Het belangrijkste is dat ik progressie aan het maken ben."

Evenepoel kwam in augustus zwaar ten val. Hij zou graag in de Giro aan de start staan, die begint exact over 3 maanden op 8 mei. Maar teammanager Patrick Lefevere maakt daar geen must van.