Winterweer doet Nederland dromen, "maar pandemie maakt Elfstedentocht onmogelijk"

De winter slaat hard toe en dan gonst het in Nederland van de geruchten over de Elfstedentocht, een heroïsche schaatswedstrijd in het noorden van het land.

Helaas voor onze schaatsgekke noorderburen gooit het coronavirus roet in het eten. "Een Elfstedentocht in de huidige pandemie zit er niet in", zegt Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.

In de huidige omstandigheden een evenement organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt, met alle mogelijke risico's op besmetting, vindt de organisatie niet te verantwoorden. Ook legt de Elfstedentocht een grote druk op ziekenhuizen en medische ondersteuning.



Een alternatieve versie van de Elfstedentocht (met bijvoorbeeld alleen wedstrijdschaatsers, zonder publiek, minder deelnemers) is geen optie. "Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld", luidt het.



De laatste editie van de "Tocht der Tochten" dateert uit 1997.