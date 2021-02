Zakaria Bakkali voorgesteld bij Beerschot: "Dit is niet mijn laatste kans"

Zakaria Bakkali weegt al een hele tijd op de loonmassa van Anderlecht en de voormalige Rode Duivel kampeert de komende maanden niet meer in de B-kern van RSCA. Beerschot huurt hem en heeft ook een aankoopoptie.

Van de Bakkali die jaren geleden imponeerde bij PSV, lijkt niet veel meer over te blijven. Toch gelooft de dribbelvaardige speler nog altijd in zijn capaciteiten.

"Ik ben nog altijd maar 25", aldus de tweevoudige international. "Dit is niet mijn laatste kans, maar wel een belangrijke."

"Er waren meerdere opties en mijn entourage en ik hebben er goed over nagedacht, maar de optie om naar Beerschot te komen was volgens mij de beste oplossing."

"Het is een goede club en mijn vader heeft hier nog in de buurt gewoond, in Hoboken."

"De trainer heeft me uitgelegd welke sportieve plannen ze met mij hebben en die zijn interessant. In het voetbal zijn er wel geen garanties, het is aan mij om me te laten zien."