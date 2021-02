Twee nieuwkomers in Red Flames-selectie voor oefeninterlands

In vergelijking met het beslissende duel tegen Zwitserland waarmee de Red Flames begin december kwalificatie voor het EK afdwongen, zijn Jody Vangheluwe, Silke Vanwynsberghe, Féli Delacauw, Aster Janssens en Ella Van Kerkhoven deze keer wel opgeroepen.

Voor Delacauw en Janssens is het dus hun eerste selectie. Maud Coutereels en Heleen Jaques vallen af. Die laatste nam eind vorig jaar met 97 caps op de teller afscheid van de nationale ploeg.

Op donderdag 18 februari nemen de Red Flames het in Leuven op tegen Nederland. Drie dagen later staat in Aken een duel met Duitsland op het programma.



"Ik ben blij tegen twee toplanden te spelen", zegt bondscoach IvesSerneels. "Duitsland staat op de tweede plaats van de FIFA-wereldranglijst en Nederland op de vierde."

"Ons doel is om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificaties voor het WK 2023 en de eindronde van het Europees kampioenschap in 2022. Deze tegenstanders vormen dus een uitstekende voorbereiding."

"Bovendien reizen we door de korte afstanden enkel heen-en-weer, wat een echt voordeel is, nog meer in de context van de gezondheidscrisis die we nu meemaken."