Match van Elise Mertens gaat morgen niet door na positieve coronatest hotelmedewerker

De organisatie van de tennistoernooien is overgegaan tot een afgelasting nadat de Britse variant van het coronavirus was opgedoken in een groot spelershotel.

Het was een medewerker van het hotel die positief had getest. Iedereen (500 à 600 tennissers, officials en begeleiders) die mogelijk in contact kwam met die persoon moet een coronatest ondergaan en is voorlopig in quarantaine geplaatst.

Door de afgelasting van de matchen kan onder meer Elise Mertens haar kwartfinale in de Gippsland Trophy morgen niet afwerken.