Goffin voelt zich goed na lange quarantaine: "Maar het zal niet vanzelf gaan"

"Nu ben ik weer volledig vrij om te gaan en staan waar ik wil, en om normaal te trainen. Ik voel me goed, maar ik start zonder verwachtingen. Ik wil mijn goede gevoel op training omzetten in de wedstrijden en er het hoogst mogelijke uithalen."

"Grigor Dimitrov zat in mijn bubbel, dus ik heb prima kunnen trainen", zegt Goffin. "Het deed deugd om buiten te komen en de zon te zien. Ik heb ten minste elke dag kunnen bewegen, in vergelijking met Kimmer Coppejans die twee weken in isolatie moest blijven."

Goffin (30) staat te popelen om na twee weken in quarantaine weer in actie te kunnen komen. Maar de Luikenaar heeft ook niet stilgezeten: hij mocht elke dag zijn hotelkamer een vijftal uur verlaten om te trainen.

Goffin warmt op de ATP Great Ocean Road Open op voor de Australian Open. Als eerste reekshoofd is hij vrij in de eerste ronde van het voorbereidingstoernooi, maar daarna wacht misschien het 17-jarige Spaanse talent Carlos Alcaraz.

"Gigounon en ik hebben prima verstandhouding"

Goffin nam op het einde van het teleurstellende seizoen 2020 afscheid van zijn Zweedse coach Thomas Johansson en nam jeugdvriend Germain Gigounon in de arm als nieuwe trainer.

"Germain en ik hebben een prima verstandhouding", zegt Goffin. "Hij kent me door en door en ziet meteen wanneer ik me op het veld goed voel of wanneer het minder draait."

"Hij weet ook welke accenten hij op training moet leggen. Soms moet ik zelfs maar een woord zeggen of hij begrijpt wat ik wil. We zijn op de goede weg."

"Tijdens de periode in isolatie hebben we goed gewerkt", vervolgde de Luikenaar. "We zijn prima met die lastige tijd omgegaan. Ik merk dat mijn tennisniveau in stijgende lijn gaat. Het is natuurlijk niet zo dat alles nu als vanzelf gaat verlopen, maar we schuiven op in de juiste richting."