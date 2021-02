Berings: "Succes Nederlandse atletiek komt er dankzij Wolfpack-mentaliteit"

Download de podcast van De Tribune

"In Nederland hebben ze het helemaal begrepen"

Afgelopen weekend liepen Femke Bol en Lieke Klaver stokoude Nederlandse records op de 400 meter van de tabellen. Bol liep zelfs een beste wereldjaarprestatie.

Het is niet vreemd als de namen van deze nog jonge atletes u niets zeggen, maar Nederland is ook in de atletiek aan een opmars bezig. "Ze hebben in de atletiek een enorme progressie gemaakt", vertelde Berings.

"Het is onwaarschijnlijk hoe ze uit de coronacrisis gekomen zijn als team. Het gaat niet alleen over Lieke Klavers en Femke Bol. In Nederland was Dafne Schippers diegene die naar mijn gevoel het land heeft doen dromen dat ze op wereldniveau kunnen presteren."

"Zeker de laatste jaren hebben ze een heel goede werking opgezet, topcoaches gehaald en een mentaliteit uitgebouwd, die in onwaarschijnlijk prestaties resulteert."

"In Nederland hebben ze helemaal begrepen dat het om een combinatie van infrastructuur, werking en mentaliteit draait."