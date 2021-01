Na 23 jaar is het Nederlands record op de 400 meter indoor gesneuveld. Lieke Klaver dook in Wenen met 51"48 onder het record van Ester Goossens uit 1998 (51"82). Maar lang kon de Nederlandse er niet van genieten, want amper 5 minuten later klokte haar landgenote Femke Bol af op 50"96, een beste wereldjaarprestatie. Bol eindigt dus op het Nederlandse recordlijstje.