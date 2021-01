Na de quarantaine, de verlossing: Australian Open laat 30.000 fans per dag toe

De staat Victoria heeft al 24 dagen op een rij geen enkele lokale coronabesmetting genoteerd, met dank aan een heel strikte lockdown. Bovendien komt het vaccinatieprogramma vlot op gang. De overheid kan de teugels dan ook een beetje lossen.

Op de Australian Open (8-21 februari), het eerste grandslamtoernooi van het jaar, zullen elke dag 30.000 toeschouwers welkom zijn. Dat is ongeveer de helft van de normale bezettingsgraad. De laatste 5 dagen van het toernooi zijn nog 25.000 tickets per dag beschikbaar, omdat er minder wedstrijden op het programma staan.

"In totaal zullen we in 14 dagen ongeveer 390.000 toeschouwers ontvangen in Melbourne Park", zegt de plaatselijke minister van Sport Martin Pakula. "Het wordt niet hetzelfde als de voorbije jaren, maar het wordt wel een van de grootste evenementen met publiek in vele maanden."