Wie pakt het brons? "Sweeck is zandfietser én kampioenschapsrijder"

De volgorde kennen we nog niet, maar dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel goud en zilver wegkapen zondag lijkt nu al vast te staan. Maar wie gaat er dan met het brons aan de haal? Die strijd kan wel eens even spannend worden als het duel om het goud.

Kandidaat nummer 1: Laurens Sweeck

Sven Nys: "In principe maakt Laurens Sweeck de meeste kans op die 3e plaats, niet alleen omdat hij de beste zandfietser is maar ook omdat hij een kampioenschapsrenner is." "Laurens kan misschien iets langer dan de rest bij Van Aert en Van der Poel blijven, maar het parcours is zo eerlijk dat je meteen een verschil zal zien, tenminste als die twee het écht menen."

Kandidaat nummer 2: Tom Pidcock

Tom Pidcock eindigde een jaar geleden tweede in Dübendorf, maar beter doen lijkt uitgesloten. Het wordt zelfs een zware opgave om opnieuw een medaille te halen. "Ik denk niet dat het zijn parcours is", zegt Niels Albert. "Dat vindt hij zelf ook niet", vult Nys aan. "Veel zal afhangen van hoeveel er gelopen kan worden. Als het enkel op de macht fietsen is, is Pidcock in het nadeel." "Misschien kan hij dat compenseren met het lopen, maar als het er in de finale op aankomt, schiet hij toch tekort. Dan schat ik een Sweeck toch iets hoger in."

Kandidaat nummer 3: Toon Aerts

Toon Aerts stond de voorbije 2 jaar telkens op het podium, maar hij weet dat hij een goeie dag nodig heeft om daar 3 op 3 van te maken. "Er zijn deze keer meer kanshebbers voor het brons, al wordt het wel een open strijd." "De laatste weken gaat het iets beter met mij, maar het is niet het verhoopte seizoen geworden. Maar ik heb elk jaar 1 superdag en die heb ik dit jaar nog niet gehad. Die mag dan zondag komen", lacht hij. Toch blijft Aerts ook realistisch, zeker als het over winstkansen gaat. "Afgelopen weekend in Overijse was het verschil met Wout 3 minuten. Dat werk je in een week tijd niet weg."

Kandidaat nummer 4: Eli Iserbyt

Eli Iserbyt vindt in Oostende niet echt een parcours naar zijn hart en werd bovendien in de voorbereiding afgeremd door blessures. "Zonder die val was hij mijn man voor de 3e plaats", bekent Niels Albert. "Nu schrijf ik hem nog niet helemaal af, maar Sweeck is toch in het voordeel." En wat vindt Iserbyt zelf? "Op basis van de voorbije weken is het podium net te hoog gegrepen. Mijn elleboog is nog altijd niet super en het parcours is dat voor mij ook niet. Maar met een goeie dag moet ik kunnen meedoen voor de top 5."

Kandidaat nummer 5: Michael Vanthourenhout

Michael Vanthourenhout wordt weinig genoemd bij de kanshebbers op het brons en dat vindt hij zelf niet helemaal onterecht. "Het podium halen wordt moeilijk. De conditie is er wel en ik hoop op een goede dag. Dan kan ik zeker meestrijden voor het brons." "De helft van het parcours ligt me supergoed, zodra we het zand induiken moet ik me twee à drie minuten oppeppen. Iedereen zal volgens mij veel fouten maken."

Verrassingskandidaat: Zdenek Stybar

Er komen zondag 3 ex-winnaars van het WK aan de start, die alledrie 3 titels op zak hebben. Wout van Aert en Mathieu van der Poel uiteraard, maar ook Zdenek Stybar. Wat mogen we van hem verwachten? Nys: "In principe is hij niet klaar om nu al 1 uur in het rood te fietsen. Die eerste keer in het veld krijg je toch wat een schokeffect. Bovendien moet je het opnemen tegen jongens die nu op hun best zijn." "Stybar vertrekt ook nog eens helemaal achteraan, waardoor hij in de chaos zal belanden bij de eerste afdaling van de brug. Ik dicht hem geen plaats in de top 10 toe." "Het is een leuke publiciteitsstunt", vindt Michel Wuyts. "Een beetje zoals die roze fiets in 2012." Lars Boom: "Je mag ook niet vergeten dat België toch zijn tweede vaderland is. Hij heeft er gewoon veel plezier in om hier te rijden."